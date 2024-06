Vigevano, cinque studenti intossicati in una scuola media, soccorsi chiamati in seguito a un episodio di intossicazione da sostanze sconosciute

In una scuola media a Vigevano, provincia di Pavia, il pronto intervento è stato richiesto in seguito all’intossicazione di cinque studenti, insieme a due membri del personale scolastico.

Il segnale di emergenza è scattato alle 9.50 di oggi, lunedì 3 giugno, per un presunto caso di “intossicazione da sostanze pericolose”. Le vittime includono tre alunne di 12 anni e due alunni di 12 e 13 anni. Al momento, non è stata specificata la sostanza coinvolta né il motivo dell’intossicazione.

Sette studenti della scuola media Besozzi di Vigevano sono stati trasportati alle cure mediche del Pronto Soccorso dell’ospedale locale a causa di presunta intossicazione.

L’episodio ha causato disagio tra insegnanti e studenti all’interno della stessa scuola di piazza Calzolaio d’Italia, infatti sembrerebbe che poco prima delle 10, qualcuno abbia uno spray al peperoncino all’interno degli spazi della scuola.

Sebbene nessuno sia in condizioni gravi, il personale medico del 118 e due ambulanze sono intervenuti. Sono in corso indagini per identificare i responsabili di questo atto vandalico.

Questi eventi pongono l’attenzione sulla sicurezza nelle scuole e l’importanza di mantenere un ambiente sicuro e protetto per gli studenti e il personale scolastico. Le autorità locali stanno adottando misure per garantire che tali incidenti non si ripetano e per identificare coloro che sono responsabili di mettere a rischio la salute e la tranquillità della comunità scolastica.