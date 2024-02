Vigevano, trovato morto un uomo di 33 anni: era senza vestiti

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto poco prima di mezzogiorno. Avviate le indagini per fare luce sulle cause della vicenda.

Una tragica morte avvenuta a Vigevano, in provincia di Pavia è diventata un giallo. Il cadavere di un uomo di 33 anni, di nazionalità italiana, è stato rinvenuto poco prima di mezzogiorno, nella tarda mattinata di venerdì 2 febbraio. Sono diversi gli elementi sui quali sarà necessario fare luce a cominciare dal fatto che l’uomo era completamente privo di vestiti. Sulla sua testa sono state ritrovate alcune lesioni.

Trovato morto uomo di 33 anni a Vigevano: la vicenda

Al fine di fare luce su ciò che ha portato alla morte del giovane 33enne, è stato aperto un fascicolo. Sul posto è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e degli operatori sanitari del 118. Purtroppo per il giovane non è stato possibile fare null’altro se non dichiarare l’avvenuto decesso.

Potrebbe essersi trattato di un incidente

Nel frattempo, riporta “Il Corriere dell’Adriatico”, sarebbe stata portata avanti l’ipotesi di un investimento, anche se rimane da chiarire se si sia trattato effettivamente di un incidente. Per dare un quadro più chiaro di ciò che sarebbe avvenuto in quelle drammatiche ore le forze dell’ordine si sono attivate per fornire la ricostruzione della dinamica della vicenda.