Un misterioso enigma avvolge il ritrovamento avvenuto lo scorso sabato 27 gennaio, lungo il canale navigabile di Fiumicino: il corpo non ancora identificato di una donna. Verso le 17.30, il segnale d’allarme è stato lanciato da passanti che, mentre percorrevano il tratto vicino al ponte mobile 2 giugno, hanno notato la figura di un corpo emergere dall’acqua. Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente i carabinieri della stazione di Fiumicino, mentre il personale della Capitaneria di Porto ha utilizzato un battello per il recupero del cadavere.

Fiumicino, trovato corpo di donna: le prime informazioni

Secondo le informazioni disponibili, la donna sembrerebbe avere un’età compresa tra i 40 e i 45 anni. Al momento del recupero, indossava jeans e un giubbotto, e il suo corpo non presentava segni evidenti di un avanzato stato di decomposizione.

Corpo trasferito presso l’obitorio del Verano

Il cadavere è stato trasferito presso l’obitorio del Verano, dove verrà eseguita un’autopsia per determinare le circostanze del decesso. Non sono stati trovati documenti addosso, e al momento la sua identità non è stata collegata a nessuna segnalazione recente di persona scomparsa.

Il cadavere non presenterebbe segni di ferite

Al momento del ritrovamento, non sono stati riscontrati segni evidenti di ferite o percosse sul corpo, sollevando l’ipotesi che potrebbe trattarsi di un gesto volontario. Tuttavia, per ottenere ulteriori certezze in merito a quanto accaduto, sarà necessario attendere il referto del medico legale.