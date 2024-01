Tragedia a Bologna, auto finisce in un burrone: morti due anziani

La tragedia ha avuto luogo a Bologna nella giornata di ieri, intorno alle 14 di pomeriggio a Quinzano, nel Comune di Loiano. Stando alle prime informazioni in merito alla vicenda la macchina dentro la quale stavano viaggiando le due vittime, una coppia di anziani, avrebbe perso il controllo per motivi ancora da accertare per poi finire in un burrone.

Bologna, auto finisce in un burrone: cosa sappiamo

Sono due le vittime dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Bologna, una coppia di coniugi entrambi di 82 anni. A quanto emerso dalle prime indagini sul caso i due sarebbero morti sul colpo mentre sono ancora da chiarire i motivi che hanno portato l’auto a finire fuori strada. E toccherà proprio ai carabinieri capire cosa sia successo esattamente ieri a via delle Vigne.

Sul luogo dell’incidente sono anche intervenuti i vigili del fuoco per prelevare i corpi dei due anziani che hanno perso la vita. Non è da escludere che un eventuale autopsia sulle cause della morte possa fornire qualche indizio alle indagini per comprendere cosa abbia portato la macchina a finire fuori strada e terminare la sua corsa in un burrone.

Non è il primo incidente

Purtroppo non è la prima volta che si registrano incidenti automobilistici del genere nel Comune di Loiano. Circa un mese fa aveva perso la vita una 26enne dopo essersi scontrata con un’ambulanza, mentre poco prima di Natale un 70enne è stato investito da un pirata della strada che successivamente si è costituito.