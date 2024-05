È avvenuto al Palazzo di Vetro, l’incontro tra il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Tema principale del dialogo, e non poteva essere altrimenti soprattutto a causa dei più recenti sviluppi, è stato quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza.

Mattarella-Guterres: l’incontro al Palazzo di Vetro

“Sono qui per testimoniare quanto l’Italia abbia fiducia nelle Nazioni Unite e nella sua azione signor segretario generale” – ha affermato Mattarella riferendosi direttamente a Guterres. “Quanto più nel mondo crescono crisi, difficoltà, contrasti e contrapposizioni, tanto più si afferma quanto sia indispensabile il bisogno delle azioni delle Nazioni unite“ – ha dichiarato convintamente il presidente italiano, che poi ha proseguito ancora facendo riferimento diretto alla situazione odierna di Gaza – “Occorre in questo momento interrompere la spirale di azione e reazione che fa aggravare i problemi e non consente di risolverli”.

Le parole di Guterres sul ruolo dell’Italia

Dall’altra parte, il segretario generale dell’Onu ha esaltato il ruolo del nostro Paese, definendo l’Italia come un vero e proprio pilastro del multilateralismo. “In ogni area delle nostre attività l’Italia è sempre presente, nelle operazioni di peacekeeping, nello sviluppo sostenibile, nella protezione climatica, nei diritti umani. È molto importante dirlo nel momento in cui l’Italia assume la presidenza del G7“ – ha detto Guterres.