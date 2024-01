Nella mattinata di oggi, martedì 23 gennaio, è stato trovato il cadavere di un uomo nel perimetro dell’Istituto Comprensivo Statale Trionfale, noto come Nazario Sauro, a Roma, che va dalla scuola d’infanzia alla secondaria di primo grado. La vittima presenta una ferita lacero contusa alla testa, per questo non si esclude l’ipotesi di un omicidio. Sul caso indaga la polizia.

Trovato il cadavere di un uomo: ipotesi omicidio

Il ritrovamento del corpo è avvenuto questa mattina nel cortile di una scuola nel quartiere Trionfale, al civico 7333, nel quadrante Nord della Capitale. L’uomo, di età apparente tra i 25 e i 30 anni, non è ancora stato identificato e presenta una ferita lacero contusa alla testa, proprio per questo motivo non si esclude l’ipotesi dell’omicidio.

Cadavere nel cortile di una scuola: indaga la polizia

Sul caso indaga la Polizia di Stato del Commissariato Primavalle e la Scientifica,intervenuta sul posto per eseguire tutti i rilievi del caso. Non si esclude la pista di un omicidio, la vittima presentava una ferita lacero contusa alla testa.

