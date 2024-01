Tragedia in Canada: tre altoatesini hanno perso la vita in un incidente con l’elicottero. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in una zona montuosa a Terrace in British Columbia.

Tragedia in Canada: morti tre altoatesini

Le tre vittime facevano parte di una comitiva che stava effettuando heliskiing, pratica dello sci fuoripista e del freeride che si fa utilizzando un elicottero come mezzo di risalita, a Terrace in British Columbia. Sono ancora da accertare i motivi per cui l’elicottero è precipitato sulle montagne Skeena. Secondo quanto si apprende, altre quattro persone che si trovavano sul mezzo sono state soccorse e sono state trasportate in ospedale, dove versano in condizioni critiche.

Le parole del presidente della Northern Escape

La compagnia turistica locale che gestiva il volo, la Northern Escape Heli Skiing, ha confermato la morte di tre persone. Il presidente della compagnia ha dichiarato: “Gli ospiti che sciano con noi e lo staff che lavora con noi ogni stagione fanno parte della nostra famiglia. È impossibile esprimere a parole il profondo dolore che proviamo e il dolore che condividono i nostri ospiti e il nostro staff. Ci auguriamo che rispettiate la privacy delle persone colpite in questo momento estremamente difficile”.

