Nel pomeriggio della giornata di domenica, Marco Lamantia aveva travolto e ucciso un ciclista in via Santa Cristina a Borgaro, nel Torinese. Il 56enne era poi fuggito con la sua automobile, senza prestare soccorso alla vittima. A qualche ora di distanza, i carabinieri lo hanno individuato e arrestato per omicidio stradale.

Pirata della strada investe ciclista e lo uccide: l’incidente

Era il pomeriggio di due giorni fa quando Marco Lamantia stava passando con la sua Fiat Panda fra le strade di Borgaro e ha incrociato la strada del ciclista 40enne Giuseppe Grippaldi. L’impatto tra i due mezzi è stato violento e ad avere la peggio non poteva che essere il cicloamatore che è finito a terra, ucciso. Lamantia, secondo quanto si apprende, non solo non si sarebbe fermato a prestare soccorso, ma non avrebbe nemmeno chiamato il 118 prima di darsi alla fuga.

Pirata della strada investe ciclista e lo uccide: l’arresto

L’automobilista classe 1967, però, è stato identificato e riconosciuto dai carabinieri che, dopo averlo rintracciato, lo hanno fermato. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale a cui si unisce l’omissione di soccorso.