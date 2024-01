Il terribile incidente si è verificato nella serata di ieri, lunedì 22 gennaio, sulla strada provinciale 4 fra Campi Salentina e Novoli e ha visto coinvolta un’automobile. Il mezzo, all’improvviso, è uscito di strada finendo in testacoda contro un muretto. A bordo c’erano quattro persone: un ragazzo ha perso la vita.

Auto in testacoda, morto un ragazzo: l’incidente

Il 18enne Carlo Ala è morto intorno alle ore 22 della serata di ieri a causa di un incidente che ha visto coinvolta la sua automobile, un Fiat Grande Punto. Il giovane era alla guida del mezzo che trasportava altri tre ragazzi quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è finito in testacoda. L’automobile ha poi sbattuto violentemente più volte contro il muretto a bordo strada.

Auto in testacoda, morto un ragazzo: il decesso

Lo schianto è stato tremendo e per Carlo non c’è stato nulla da fare. Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto, infatti, il 18enne era già morto: inutili tutti i tentativi di rianimazione tentati dai soccorritori. Anche gli altri passeggeri della Fiat Punto sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale, al “Vito Fazzi” di Lecce, in codice rosso.