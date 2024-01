Rozzano, 75enne travolta e uccisa da un'auto

Un incidente stradale che non ha lasciato scampo alla donna, troppo gravi le ferite riportate dall'anziana morta investita a Rozzano

Risale ad oggi, 22 gennaio 2024 l’incidente stradale che non ha lasciato scampo all’anziana morta investita a Rozzano.

Prime ricostruzioni dell’incidente: Anziana morta investita a Rozzano

L’anziana donna, 75enne, secondo le prime ricostruzione sarebbe stata investita nel parcheggio di un supermercato. Erano quasi le 13:00 quando la donna, nel parcheggio dell’Eurospin di Rozzano, è stata travolta da un’auto, una Hyundai guidata da una donna che durante una manovra non ha notato la presenza dell’anziana travolgendola.

La dinamica dell’incidente che ha coinvolto l’anziana morta investita a Rozzano

L’impatto è stato devastante e la donna è rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo. A tal proposito, è stato fondamentale la chiamata e l’arrivo dei vigili del fuoco per estrarla. Ma, attualmente La Polizia locale e i Carabinieri stanno lavorando per ricostruire i motivi e la dinamica esatta del sinistro.

La corsa in ospedale per l’anziana morta investita a Rozzano

Le lesioni riportate sono apparse fin da subito molto gravi. I soccorritori arrivati in ambulanza sul luogo dell’incidente. hanno proceduto alla richiesta dell’elisoccorso, provveduto al massaggio cardiaco e alla rianimazione.

Si sono rivelati vani i tentativi per salvare la vita dell’anziana donna, i medici dopo la corsa verso l’ospedale Humanitas, non hanno potuto far altro che decretarne il decesso.