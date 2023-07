Troppe volte la Binasca è stata teatro, in questi ultimi anni, di tragici incidenti stradali. L’ultimo è avvenuto solo ieri mattina e a farne le spese è stata una ragazza di 23 anni di origini irachene. La giovane era appena uscita di casa per andare al lavoro quando è stata investita da un furgone.

Milano, incidente sulla Binasca: grave 23enne investita dal furgone

L’incidente è avvenuto poco dopo l’alba di ieri, domenica 30 Luglio, a Carpiano lungo la provinciale 40 Binasca. La ragazza irachena si era svegliata presto per andare al lavoro e alle 6 era scesa in strada in perfetto orario. Sul posto di lavoro, però, non ci è mai arrivata perché un furgone l’ha travolta mentre attraversava la Binasca su un punto che tante volte in passato è stato teatro di incidenti simili. Alla guida del furgone c’era un uomo dello Sri Lanka, è stato lui a chiamare i soccorsi.

Le indagini dei carabinieri e il ricovero della ragazza

Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118 a bordo di un’automedica e di un veicolo della Croce Bianca. La 23enne è stata prima soccorsa sul posto, per poi essere trasferita in codice rosso all’ospedale di Rozzano. Accertamenti anche per l’uomo che era alla guida del furgone. I carabinieri, nel frattempo, si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso per determinare al meglio le responsabilità del sinistro.