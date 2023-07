Anna Rosalinda Sperandeo è passata con il rosso a un semaforo a Roma ed è stata fermata dalla polizia per un controllo: la calciatrice, poi, è stata arrestata per possesso di hashish.

Calciatrice arrestata per possesso di hashish: era passata con il rosso

La giovane promessa del calcio italiano Anna Rosalinda Sperandeo si è resa protagonista di un riprovevole episodio. Stando a quanto spiegato dal Corriere della Sera, prima dell’incidente, la portiera classe 2003 sarebbe dovuta passare dall’Atalanta alla Lazio. Il rischio della ragazza, tuttavia, adesso è a rischio.

Sperandeo è stata trovata in possesso di due chili di hashish e, sabato 29 luglio, è stato confermato il suo arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Al momento, deve rispettare il divieto di dimora a Roma.

La calciatrice è stata fermata dopo essere passata a tutta velocità con il rosso mentre era in sella alla sua moto. L’infrazione è avvenuta venerdì 28 luglio in via Baldo degli Ubaldi, all’Aurelio, e ha messo in allerta gli agenti che hanno provveduto a fermare la ragazza, sottoponendola a un controllo stradale in via Girolamo Villa.

Il futuro di Anna Rosalinda Sperandeo

A seguito dei controlli e dall’esame dei documenti che la ragazza ha fornito senza alcuna resistenza, gli agenti hanno scoperto che si trattava della portiera di riserva della squadra femminile di calcio dell’Atalanta. Durante la verifica approfondita seguita all’atteggiamento imprudente di Sperandeo, è stato trovato l’hashish.

Dopo essere stata accusata di detenzione ai fini di spaccio, l’arresto della calciatrice è stato convalidato nella mattinata di sabato 29 luglio. In merito alla vicenda, il giudice ha disposto il divieto di dimora a Roma, respingendo la richiesta degli arresti domiciliari presentata dal pm Raimondo Orru. Il legale di Sperandeo, Angelo Ieraci, ha già affermato di essere pronto a presentare ricorso. È un dato di fatto, tuttavia, che la carriera della giovane promessa del calcio sia appesa a un filo e che, come ribadito dal Corriere, i rapporti con la Lazio femminile non faranno altro che complicarsi.