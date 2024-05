Maltempo al Nord Italia: al Sud in arrivo clima estivo

Un’altra ondata di maltempo colpisce il Nord, mentre il Sud gode di un clima quasi estivo: sono le previsioni meteo per i prossimi giorni. Mercoledì 15 maggio, il Settentrione sarà investito da piogge intense, mentre il resto d’Italia godrà dell’anticiclone africano, sono queste le previsioni meteo degli esperti per i prossimi giorni.

Temperature in aumento al Centro-Sud, in calo al Nord. Si prevedono temporali violenti e rischio di grandine al Nord e sull’alta Toscana, mentre altrove il cielo sarà prevalentemente sereno. Le temperature potrebbero superare i 30°C al Sud, con picchi fino a 35°C in Calabria e Puglia.

Al Nord, rovesci diffusi e temporali su tutte le regioni settentrionali, con possibili fenomeni estremi come trombe d’aria e grandinate. La depressione atlantica porta piogge e temporali almeno fino a giovedì, con previsioni instabili anche per venerdì.

Maltempo al Nord Italia, al Sud ondata di caldo

Al Centro, bel tempo grazie all’alta pressione africana, tranne che sull’alta Toscana, dove sono possibili temporali. Le temperature massime variano tra i 15°C e i 19°C al Nord, con piogge a Milano e temporali a Torino. Al Sud, giornata di sole con temperature fino a 27°C a Roma. A Napoli, cielo sereno, mentre a Catanzaro si attendono nubi sparse al mattino.

Mercoledì 15 maggio, l’anticiclone raggiunge il Sud con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento fino a 26-27°C a Bari e Palermo. Clima asciutto e mari calmi o poco mossi, una giornata di contrasti climatici, con il Nord alle prese con il maltempo e il Sud che gode del primo assaggio estivo della stagione.