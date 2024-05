Marianna Morandi e Biagio Antonacci non sono più una coppia da tanti anni, ma resteranno legati per sempre dall’amore che provano per i loro due figli. La figlia del grande Gianni ha fatto una confessione sull’ex marito.

Marianna Morandi: confessione su Biagio Antonacci

Qualche tempo fa, Biagio Antonacci ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Il cantante si è raccontato un po’, svelando anche qual è il suo senso di colpa più grande. C’entra l’ex moglie Marianna Morandi e la loro decisione di dirsi addio. “Quando ho deciso di non vivere più nella stessa casa con la madre dei miei primi due figli. Provavo un grande senso di colpa per i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince“, ha dichiarato Biagio.

Le parole di Marianna Morandi

Marianna Morandi, ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ha replicato a Biagio Antonacci. Ha dichiarato:

“Si, l’ho letto, penso che i sensi di colpa ce l’abbiamo un po’ tutti, soprattutto di fronte alle separazioni e di fronte ai figli. Purtroppo fa parte del percorso. Però, lui è stato un padre eccezionale, è un padre eccezionale e quindi non deve avere i sensi di colpa, è stato bravo”.

Marianna e Biagio uniti da Paolo e Giovanni

I primi tempi dopo la separazione sono stati difficili, poi, come sottolineato da Biagio, “l’amore vince“. D’altronde, Marianna e Antonacci resteranno per sempre legati l’uno all’altro dall’amore che nutrono per i due figli Giovanni e Paolo.