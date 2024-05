Secondo le analisi dei dati forniti da Copernicus, aprile 2024 è entrato nei libri di storia come il mese più caldo mai registrato su scala globale. La temperatura media dell’aria in superficie ha raggiunto gli 15,03 gradi Celsius, superando di 0,67°C la media di aprile del trentennio di riferimento 1991-2020. Questo non solo ha battuto il record precedente dell’aprile 2016, ma ha anche segnato un aumento significativo rispetto alle temperature medie.

Aprile 2024, il punto secondo Copernicus

Copernicus, il servizio meteorologico dell’Unione Europea, ha reso noto che aprile 2024 è stato il mese più caldo mai registrato su scala globale. Questo non è solo un evento isolato, ma fa parte di un trend preoccupante: è già l’undicesimo mese consecutivo in cui si registra il record di calore.

Un mese che ha battuto ogni record

Aprile 2024 non solo ha battuto record recenti, ma ha anche superato significativamente le temperature dell’epoca pre-industriale. Secondo Copernicus, la temperatura media del mese è stata più alta di ben 1,58°C rispetto alla media di aprile nell’intervallo 1850-1900.

Una situazione preoccupante

L’incremento di 0,14°C sopra il record precedente dell’aprile 2016 potrebbe essere un chiaro segnale dell’intensificarsi del riscaldamento globale. Quanto verificatosi potrebbe essere una conferma delle preoccupazioni da parte degli scienziati riguardo all’impatto dei gas serra sull’ambiente e sui modelli climatici.