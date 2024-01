Il parlamentare Emanuele Pozzolo è indagato per la vicenda dello sparo, esploso da una pistola di sua proprietà, durante la festa di Capodanno nella sede della Pro Loco di Rosazza. Il proiettile aveva colpito la gamba di Luca Campana, genero di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Emanuele Pozzolo positivo allo stub: la polvere da sparo

Sin dai primi momenti dopo l’incidente, Pozzolo aveva ammesso che la pistola dalla quale era partito lo sparo accidentale fosse effettivamente di sua proprietà, ma aveva spiegato che, quando è stato premuto il grilletto, l’arma non fosse nelle sue mani. Secondo quanto raccontato da ‘Repubblica’, però, sarebbero ora arrivati in Procura i primi risultati dell’esame effettuato su Pozzolo dal Ris di Parma. Il parlamentare è risultato positivo allo stub: sulle sue mani e sui suoi vestiti sono state rinvenute tracce di polvere da sparo.

Emanuele Pozzolo positivo allo stub: nuovo caposcorta per Delmastro

Nel frattempo, c’è stato un avvicendamento nel ruolo di caposcorta nel servizio di tutela di Delmastro, con l’ispettore Salvatore Mangione che sarebbe pronto a subentrare in via definitiva a Pablito Morello, ora in ferie, ma in procinto ad andare in pensione. Anche Mangione era presente negli edifici della Pro Loco di Rosazza quando è avvenuto il fattaccio, ma non è stato interrogato dalla procura di Biella come, invce, è successo proprio a Morello.