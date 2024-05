Un ordigno esplosivo è stato trovato dai carabinieri di Castellammare di Stabia (Napoli) a casa di un 21enne già noto alle autorità.

L’ordigno esplosivo

I militari della sezione operativa della locale compagnia, insieme al reggimento Campania e al nucleo cinofili hanno perquisito l’abitazione del giovane: un 21enne di nome Emanuele Raffone. Nella casa hanno trovato l’ordigno esplosivo improvvisato, costituito da una tanica in plastica legata con un nastro ad una bomba costruita artigianalmente dal peso complessivo di 1 chilo e 200 grammi. La tanica conteneva anche un vano costruito per poter contenere oggetti come chiodi o liquidi infiammabili.

L’arresto del 21enne

A casa del 21enne è intervenuto il nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli che ha messo prima in sicurezza l’area per poi neutralizzare l’ordigno in una zona sicura.

I carabinieri hanno dunque arrestato il giovane per detenzione illecita di materiale esplodente. Raffone si trova ora in carcere, mentre le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’intero accaduto.