Formula 1, diluvio a Miami: gara a rischio rinvio?

(Adnkronos) - Gran Premio di Miami a rischio rinvio? Oggi, domenica 3 maggio, la Formula 1 torna in pista - in diretta tv e streaming - con Andrea Kimi Antonelli che partirà dalla pole position e la Ferrari a inseguire, ma la corsa è da considerarsi in dubbio a causa del maltempo che ha colpito ...

(Adnkronos) –

Gran Premio di Miami a rischio rinvio? Oggi, domenica 3 maggio, la Formula 1 torna in pista – in diretta tv e streaming – con Andrea Kimi Antonelli che partirà dalla pole position e la Ferrari a inseguire, ma la corsa è da considerarsi in dubbio a causa del maltempo che ha colpito Miami. La gara, inizialmente prevista per le 22 italiane, è stata già anticipata di tre ore, quindi con inizio alle 19, per la tempesta che nelle prossime ore colpirà la Florida, ma la pioggia è già cominciata.

Video che arrivano da Miami mostrano infatti una forte pioggia e un cielo nero, condizioni che mettono in dubbio lo svolgersi ‘regolare’ della gara.

Anche la Ferrari ha mostrato le condizioni estreme in Florida, con Hamilton costretto a coprirsi in giro per il paddock: “Condizioni molto diverse rispetto a ieri”, ha scritto sui social la scuderia di Maranello. Nella giornata di ieri infatti non è caduta nemmeno una goccia sul circuito di Miami, nella gara Sprint che ha visto vincitore Lando Norris.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)