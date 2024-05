Prosegue ancora la guerra in Ucraina, con nuovi aggiornamenti spaventosi che descrivono le mosse di uno e dell’altro Paese. Nel corso della giornata di ieri, l’esercito di Kiev aveva effettuato un raid nella città di Belgorod: nell’esplosione del palazzo sono morte almeno 14 persone.

Raid di Kiev a Belgorod: cresce il numero delle vittime

È salito ora ufficialmente a 14 il numero delle vittime del crollo di ieri di un condominio di 10 piani nella città russa di Belgorod a seguito di un attacco ucraino. A farlo sapere sono stati i soccorritori russi, i quali hanno informato l’agenzia di stampa ‘Tass‘. Mosca, da parte sua, ha reagito male al raid delle forze ucraine e ha lamentato che in questo attacco sarebbe stato usato un missile fornito dalla Nato.

Raid di Kiev a Belgorod: allarme aereo nella notte

Nel frattempo, la Russia non resta certo a guardare e muove ancora le sue truppe nel Kharkiv. Nel corso della notte fra ieri e oggi, nuovi allarmi aerei sono scattati al confine tra i due Paesi in guerra e in particolare in cinque regioni dell’Ucraina: Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. La medesima situazione è stata vissuta anche in due regioni russe.