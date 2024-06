Una bimba di un anno e mezzo si trova ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un’automobile davanti all’asilo.

Brescia, bambina di un anno e mezzo investita davanti all’asilo: è gravissima

Una bambina di un anno e mezzo è stata investita davanti all’asilo Little England di viale Caduti del Lavoro, nel quartiere di Sant’Anna, a Brescia. La piccola ha riportato gravissime ferite ed è stata portata in ospedale in codice rosso, in condizioni disperate. Si trovava nel parcheggio della scuola insieme alla nonna. Quando è stata soccorsa dagli operatori delle ambulanze era in arresto cardiocircolatorio. I soccorritori hanno immediatamente praticato le manovre di rianimazione.

Bimba investita davanti all’asilo: i soccorsi

La bimba è stata investita dalla nonna di un bambino di prima elementare, che frequenta il plesso scolastico. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori e gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi. Investita anche la nonna di 80 anni, che è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna con trauma agli arti inferiori e superiori.