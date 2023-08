Traffico da bollino rosso per Ferragosto: come viaggiare in sicurezza

Sono 14 milioni gli italiani in viaggio per il fine settimana. Come evitare stress e viaggiare sicuri

Il bollettino del traffico è bollente. Il secondo fine settimana di agosto è da bollino rosso su tutte le strade e autostrade d’Italia. Le autorità invitano alla calma e soprattutto alla sicurezza alla guida.

Esodo di ferragosto da bollino rosso

La Confcommercio stima una marcia di 14 milioni di italiani per la settimana di Ferragosto. I dati dell’Osservatorio del Turismo elaborati con Swg prevedono una spesa complessiva di circa 7 miliardi di euro. Questi numeri si traducono in milioni di auto che in queste ore stanno procedendo soprattutto da Nord verso Sud e verso Est. Metà dei vacanzieri si sta dirigendo verso i lidi e le località marittime. Un 20% ha scelto le montagne, per raggiungere le quali il traffico risulterà più scorrevole.

Le previsioni del traffico del 12/13 agosto

Sabato 12 e domenica 13 agosto saranno i due giorni cruciali e da allerta traffico. Nel secondo week end di agosto comincia il lungo ponte dell’estate, che sarà accompagnato anche da giornate con temperature in salita e calde fino almeno al 20 agosto.

Autostrade per l’Italia prevede nel sabato 12 il giorno più critico, dalla mattina alla sera. Solo in serata le principali arterie che conducono alle località di mare saranno decongestionate, momento migliore per viaggiare più tranquilli e sicuri.

Il bollino tornerà rosso nella mattinata di domenica.

Come viaggiare in sicurezza

Scegliere di viaggiare nelle ore successive al tramonto, quando possibile, può evitare rallentamenti e pericoli. Inoltre si consiglia di attivare il sistema SICVe per monitorare la velocità media sulle autostrade, individuando cantieri, evitando spiacevoli autovelox, ma soprattutto per viaggiare in sicurezza.

Meglio interrompere i lunghi viaggi con soste o pernottamenti anche non programmati, soprattutto quando si è stanchi o stressati alla guida.

Polizia e autorità raccomandano di effettuare tagliandi e check-up alle auto prima di mettersi in viaggio. Laddove possibile, scegliere spostamenti in treno e tramite car sharing o mezzi pubblici può determinare un risparmio economico (anche a fronte dei prevedibili aumenti dei prezzi dei carburanti) e meno stress durante le vacanze.