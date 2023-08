Secondo gli esperti del meteo i prossimi giorni in Italia saranno molto caldi. Il motivo è semplice: torna in azione l’anticiclone africano. La grande umidità che colpirà il nostro Paese contribuirà all’innalzamento delle temperature e all’arrivo dell’afa.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: con l’anticiclone africano tornano afa e caldo

Il meteorologo de ‘iLMeteo.it’, Lorenzo Tedici, ha spiegato che cosa succederà dal punto di vista del meteo in Italia nei prossimi giorni: “L’anticiclone africano inizierà ad infiammare l’Italia e la sua espansione punterà dritto dal Sahara verso Roma ed il Centro Italia. Dal weekend le temperature inizieranno a salire ovunque, specialmente in Sardegna, poi il caldo afoso dovrebbe investire soprattutto il Centronord con valori alti anche a Firenze e Roma.” Nulla di nuovo, insomma, rispetto ai giorni roventi che stiamo vivendo, ma con una conferma: il caldo proseguirà ancora per parecchio tempo.

Il meteo di agosto: le previsioni di Lorenzo Tredici

Il meteorologo conferma che la situazione rimarrà la stessa per quasi tutto il mese di agosto: “E’ una tendenza meteo da confermare – osserva ancora Tedici – ma qualora l’anticiclone si palesasse in tutto il suo vigore, potremmo restare sotto la cappa umida e opprimente dell’Anticiclone africano fino al 24-25 agosto, se non addirittura fino a settembre per quanto riguarda il Sud.”