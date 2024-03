Una storia a lieto fine quella del bambino scomparso nel Catanese nella notte del 12 marzo.

Il bambino scomparso nel Catanese è stato ritrovato

Nella notte, è arrivato l’esito positivo delle incessanti ricerche coordinate dall’autorità prefettizia di Catania.

I carabinieri della compagnia di Paternò, attraverso l’attività investigativa e con il supporto dei militari dell’Arma di Palermo, hanno rintracciato nei pressi della chiesa di Santa Chiara, Mohamed Khalifa di 10 anni, in buone condizioni di salute.

Il bambino di dieci anni si era allontanato da una comunità per minori a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, nella notte tra il 12 e il 13 marzo.

Il ritrovamento del bambino scomparso e le indagini delle forze dell’ordine

Le ricerche sono state coordinate dalla Prefettura di Catania, hanno coinvolto diverse Forze dell’Ordine, tra cui Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

Ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’allontanamento del bambino e per identificare l’altro minore che lo accompagnava.

I motivi dell’allontanamento e il ritrovamento del bambino

Due giorni di ricerche e supposizioni che hanno seguito soprattutto la pista familiare: si sarebbe trattato di un allontanamento volontario forse a seguito di un provvedimento della procura che lo voleva allontanare da quella casa in cui viveva insieme ad alcuni familiari.