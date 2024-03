Un bambino di 10 anni è scomparso in Sicilia e di lui non si hanno più notizie. Scopriamo meglio che cos’è successo e l’appello del Sindaco di Catania.

Durante la notte tra il 12 ed il 13 marzo è scomparso in Sicilia un bambino di origini tunisine di 10 anni. Inutile dire che sono momenti di ansia perché del piccolo non si hanno più notizie. Da quanto è emerso, l’ultima volta è stato visto a Santa Maria di Licodia, a Catania. Il bimbo indossava un pigiamino di colore nero. Poi nulla più.

Indagini in corso

Come immaginerete le indagini delle forze dell’ordine sono in corso e tanti sono pure i cittadini siciliani che si stanno mobilitando con degli appelli, soprattutto sui social. Tra gli appelli compare anche quello del Sindaco di Catania.

In qualità di primo cittadino condivido l’ansia per le sorti del bambino di dieci anni allontanatosi nella notte dalla propria abitazione. Rivolgo, pertanto, un forte e impellente appello a chiunque possa contribuire al ritrovamento. Sollecito il senso di umanità di coloro che hanno visto o sanno qualcosa su quanto accaduto e su dove si trova, affinché lo comunichino al più presto alle Forze dell’ordine, anche in forma anonima, se necessario.