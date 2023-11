Cristiano Giordano era scappato da scuola insieme ad un compagno, nella mattinata di lunedì 20 novembre. Di lui si erano completamente perse le tracce.

Grosseto, ritrovato il bambino scomparso

Il ragazzo è stato ritrovato dai carabinieri di Perugia, dopo giorni di incessanti ricerche. “Lo abbiamo trovato” hanno dichiarato gli uomini dell’Arma, telefonando agli operatori della comunità terapeutica in cui risiedeva, che ospita minori in difficoltà. Un enorme sospiro di sollievo è stato tirato anche dal padre, che ha confermato le condizioni di salute del figlio. L’allarme era stato lanciato dagli insegnanti, che si sono accorti che i due alunni non erano rientrati in classe dopo la ricreazione.

La scomparsa

Lunedì il 12enne si era allontanato dalla sua scuola di Magliano, comune della maremma toscana. In un primo momento si trovava in compagnia di un amico, ma quando quest’ultimo è stato rintracciato poche ore dopo di lui non c’era traccia. Dall’annuncio della scomparsa i carabinieri hanno avviato una ricerca interforze perlustrando giorno e notte le zone tra Grosseto e l’Umbria. La struttura in cui era ospite si occupa di minori che presentano problemi di carattere psichico. Dalle prime ricostruzioni il ragazzo si era allontanato dal complesso scolastico senza soldi né cellulare.

Il lieto fine

I genitori di Cristiano, residenti in un altro comune, sono stati immediatamente avvertiti. Le ricerche sono state coordinate dalla Prefettura, che ha attuato il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse. Tutti, dalla polizia ai vigili del fuoco, hanno setacciato senza sosta Magliano e dintorni, finché i carabinieri di Perugia non hanno annunciato la buona notizia. Si pensa che il bambino si sia diretto verso l’Umbria perché è lì che viveva il padre.