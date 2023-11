Palermo, uomo trovato morto in una grotta: era scomparso

Tragedia a Palermo, uomo trovato morto in una grotta con le gambe fratturate:...

A Palermo, un uomo di 59 anni è stato trovato morto in una grotta con entrambe le gambe spezzate: era scomparso da diverse ore.

Era svanito nel nulla domenica 19 novembre. A circa 24 ore dalla denuncia di scomparsa, Vincenzo Salerno è stato ritrovato senza vita all’interno di una grotta situata nei pressi del fiume Oreto, nella zona di via San Raffaele Arcangelo, a Palermo.

Quando l’uomo non è rincasato nel pomeriggio di domenica 19, i familiari hanno segnalato la sparizione alle forze dell’ordine che hanno subito dato inizio alle ricerche.

L’ipotesi dell’incidente

A distanza di appena un giorno, tuttavia, è arrivato il tragico epilogo, con il 59enne che è stato trovato all’interno della grotta. Subito, i sanitari del 118 sono intervenuti nella speranza di poter salvare Salerno ma, dopo aver raggiunto la vittima, non è stato possibile far nulla se non constatarne il decesso.

I vigili del fuoco si sono occupati del recupero della salma dopo l’arrivo del medico legale.

Stando alle informazioni sinora diffuse, le autorità ipotizzano che l’uomo sia rimasto vittima di un drammatico incidente in quanto, al momento del ritrovamento, presentava entrambe le gambe fratturate.