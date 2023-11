L'uomo è stato colto da un malore improvviso ed è morto mentre attraversava in via Tuscolana

La vittima è un uomo di circa 50 anni, la cui identità non è ancora stata resa nota. Al momento della morte è stato trovato privo di documenti.

Roma, ha un malore in mezzo alla strada: morto un uomo

La tragedia è accaduta nelle prime ore della mattina, poco prima delle 9, nella zona di Cinecittà. Secondo le ricostruzioni l’uomo stava attraversando la strada, quando si è accasciato sull’asfalto. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che l’hanno visto cadere a terra senza un apparente motivo.

Immediati i soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo. Per il 50enne, tuttavia, non c’è stato nulla da fare. Arrivata sul luogo dell’incidente anche la polizia di Stato e la Scientifica, per effettuare i rilievi. La salma è stata trasportata dalla polizia mortuaria all’obitorio, dove sarà probabilmente sottoposta ad un’autopsia per determinare le cause del decesso.

I precedenti

Pochi giorni prima, nella mattinata di mercoledì un altro uomo era stato trovato morto nella capitale, sotto il ponte di via Nomentana. Anche in questo caso l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso. Il cadavere della vittima, un clochard tunisino di circa 60 anni, si trovava all’altezza di via Tembien.