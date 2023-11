Raphael Dwamena è morto dopo essere collassato in campo durante il match tra l’Egnatia, sua squadra, e il Partizani. Il giovane aveva solo 28 anni.

Malore in campo, morto a 28 anni Raphael Dwamena

Raphael Dwamena, attaccante classe 1995, è morto sabato 11 novembre dopo essere collassato sul campo durante il match tra l’Egnatia, sua squadra, e il Partizani nella Serie A albanese. Il calciatore sarebbe deceduto in ospedale dopo un tentativo di rianimazione in campo. Sempre in base a quanto riportato dall’Albania, per il calciatore ghanese si sarebbe trattato del terzo malore in campo ma nonostante la diagnosi di problemi cardiaci avrebbe lui stesso deciso di togliere il defibrillatore perché lo riteneva la vera causa del problema.

Raphael Dwamena morto dopo malore in campo: il suo stato di salute

Nel 2017 Raphael Dwamena non aveva superato la visita medica per il club inglese Brigthon & Hove Albion, squadra della Premier League. Aveva problemi al cuore, gli stessi che in tutti questi anni lo avevano costretto a fermarsi più volte. Dwamena aveva subito un’operazione al cuore nel 2020. Era tornato a giocare un defibrillatore. Mercoledì 27 ottobre 2021 era già collassato sul campo. Non resta che capire se questa morte si poteva evitare, proprio perché i problemi di cuore del calciatore erano noti.