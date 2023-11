Malore improvviso, calciatore Fucecchio soccorso in campo

Malore improvviso, calciatore Fucecchio soccorso in campo

Momenti di panico per l’Ac Fucecchio, che ha visto un suo calciatore cadere per terra a causa di un malore improvviso. Durante l’incontro di calcio giovanile Allievi B con il Tau Calcio, il 15enne si è accasciato per terra a mezz’ora dal fischio di inizio nella partita di calcio.

Calciatore del Fucecchio colpito da un malore improvviso

Il calciatore dell’Ac Fucecchio è caduto per terra a causa di un malore improvviso: subito i compagni di squadra e l’allenatore hanno chiamato l’ambulanza, che è accorsa sul posto. I medici hanno soccorso il ragazzo sul campo per oltre un’ora.

La partita contro il Tau Calcio era iniziata da solo mezz’ora, quando il ragazzo si è accasciato per terra. Dopo averlo rianimato in campo, l’ambulanza l’ha trasportato d’urgenza all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

La dinamica dell’accaduto

“É caduto a terra da solo, senza aver subito alcun tipo di contatto con gli avversari o col terreno . É stato un mancamento e l’episodio ci è apparso grave”. Questo il racconto di Diego Paletta, responsabile del settore giovanile. “Lo staff tecnico delle due panchine è corso in campo per un primo soccorso – continua il responsabile – Io ho chiamato per primo l’ambulanza, arrivata insieme all’auto medica”.

“Ora sta meglio – dice Paletta – Ci ho parlato e mi ha rassicurato. Si trova ricoverato in pediatria per accertamenti. Non vede l’ora di rientrare e noi lo aspettiamo. Ma ora la cosa più importane è la salute”.