Ancona: uomo colpito da un malore in pieno centro

Ancona: uomo colpito da un malore in pieno centro

Un uomo di 64 anni ha accusato un malore ad Ancona. Subito è stato soccorso e traportato in ospedale: le sue condizioni sono gravi.

Un uomo di 64 anni ha accusato un malore ed è il secondo caso ad Ancona dopo un fatto analogo avvenuto ieri, mercoledì 15 novembre.

Uomo accusa un malore ad Ancona

Paura oggi in pieno centro ad Ancona, dove un uomo è stato soccorso per un malore e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette.

Si tratta del secondo caso dopo quello terribile avvenuto ieri, 15 novembre, in circostanze analoghe. L’uomo è stato soccorso in un ufficio in Piazza Pertini, che ospita un’associazione che si occupa di assistenza alle persone invalide.

Sul posto subito sono giunti i soccorritori della Croce Gialla. Protagonista di questa disavventura un 64enne, portato via in codice rosso.

Non abbiamo notizie di quali siano le sue condizioni al momento ma da fonti mediche sappiamo che versa in condizioni molto gravi, anche se non si hanno informazioni sulla natura del malore.

L’episodio analogo avvenuto ad Ancona

Sempre ad Ancona è accaduto poche ore prima un fatto analogo molto grave, in cui un uomo ha perso la vita. Ecco quindi che i soccorritori sanitari si sono trovati a fronteggiare due emergenze a distanza di pochissime ore, entrambe nelle zone centrali di Ancona.

Si tratta del commercialista fidardense Mauro Baldassarri, colpito da un malore mentre di trovava nella sala di aspetto di un ambulatorio.

Anche in questo caso l’uomo è stato immediatamente soccorso ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, ha infatti perso la vita poco dopo il malore.