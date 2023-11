Mauro Baldassari, di 72 anni, è morto mentre stava effettuando una normale visita di routine in ambulatorio. L’uomo ha accusato un malore fatale.

Infarto fatale in ambulatorio: 72enne morto durante un controllo di routine

Un uomo di 72 anni, Mauro Baldassarri, è morto a causa di un malore durante una visita di routine in un ambulatorio. Si era recato nell’ambulatorio privato di neurologia per un semplice controllo, ma purtroppo ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. I tentativi dei sanitari di rianimarlo, per quasi un’ora, si sono rivelati inutili. Il 72nne è morto sotto gli occhi della dottoressa.

Muore in ambulatorio: la dinamica

L’uomo era appena entrato in ambulatorio quando ha accusato un malore. Il personale dello studio medico ha fatto sgomberare la sala d’attesa e ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivate l’automatica del 118 e un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Le condizioni dell’anziano sono apparse da subito gravissime. L’uomo è stato sottoposto a terapia farmacologica e manovre di rianimazione polmonare, ma purtroppo non sono servite. “L’ho visto crollare, è stato terribile“, ha detto una signora che sarebbe dovuta entrare proprio dopo di lui.