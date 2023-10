San Nicomede, ha un malore mentre è in bici: ciclista morto in un parcheggio

Il ciclista, un uomo di 80 anni, ha accusato un malore mentre si trovava in bici a San Nicomede in provincia di Parma

Il corpo dell’uomo, un ciclista di 80 anni, è stato ritrovato nel parcheggio del cimitero di San Nicomede, località di Salsomaggiore Terme in provincia di Parma.

Ha un malore mentre è in bici: morto in un parcheggio

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo si è sentito male, accasciandosi a terra. A dare l’allarme, intorno alle 11:30 di questa mattina, è stato un passante che ha scorto l’80enne sull’asfalto, in stato di incoscienza. Immediato l’arrivo dei soccorsi. I sanitari del 118 sono accorsi sul posto con un’ambulanza dell’Assistenza Pubblica di Salsomaggiore e l’automedica di Fidenza, tuttavia non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.

Si indaga sulla dinamica

Dai primi rilievi non sembrerebbe che l’anziano fosse stato coinvolto in un incidente stradale. L’ipotesi più accreditata è che abbia accusato un malore, mentre stava pedalando e sia morto poco dopo. Accanto al corpo, infatti, è stata rinvenuta anche la bici, che non presentava danni, e il furgoncino su cui l’aveva trasportata.

I precedenti

Una tragedia analoga è avvenuta pochi giorni prima, non troppo lontano. Domenica Carmine ‘Nino‘ Noschese, 59 anni, è stato stroncato da un malore in provincia di Reggio Emilia. L’uomo era in bici con degli amici, ad Albinea, sull’anello di Ca’ del Vento, in località Giareto. Stava pedalando quando improvvisamente ha avvertito un malessere e si è accasciato a terra. Anche in questo caso l’intervento dei soccorsi è stato inutile. Il malore si è rivelato fatale.