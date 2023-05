Dopo la fine del matrimonio con Francesca Neri, l'attore Claudio Amendola torna a farsi vedere in compagnia di una donna: si chiama Giorgia, è una costumista e ha quindici anni in meno di lui

Il cuore di Claudio Amendola batte di nuovo. Dopo la fine del lungo matrimonio con Francesca Neri, l’attore romano torna a farsi vedere in compagnia di una donna: si chiama Giorgia, è una costumista e ha quindici anni in meno di lui.

Paparazzati fuori da un ristorante

Stando ad alcune indiscrezioni, i due starebbero insieme dallo scorso ottobre e da qualche mese convivrebbero nello stesso appartamento. Paparazzata da Diva e Donna mentre chiacchiera fuori da un ristorante ingannando l’attesa tra una portata e l’altra – maglioncino e jeans per lui, felpa e pantaloni neri per lei –, dopo mesi di anonimato la coppia non ha più potuto mantenere segreta la sua essenza e ha dovuto cedere agli oneri della notorietà. Giorgia e Claudio appaiono sereni mentre ridono e chiacchierano in intimità. Che sia una cena tra due semplici amici? Potrebbe, ma il settimanale parla senza dubbi di un amore sbocciato.

Chi è la nuova fiamma di Claudio Amendola?

Del nuovo amore di Claudio Amendola non si sa molto. Si chiama Giorgia, lavora nel mondo dello spettacolo come costumista ed è più giovane di lui di circa quindici anni. Non sono noti i dettagli riguardo il loro primo incontro né riguardo l’inizio della loro relazione. Dai rumors si apprende soltanto che i due hanno iniziato a frequentarsi a ottobre, quando la crisi tra l’attore romano e Francesca Neri era ormai accertata.