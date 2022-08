Claudio Amendola vuota il sacco sulla presunta crisi con Francesca Neri: l'attore è breve e conciso.

Da giorni, ormai, non si fa che parlare della crisi di coppia tra Claudio Amendola e Francesca Neri. I beninformati sostenevano addirittura che l’attore avesse già lasciato la casa coniugale. Qual è la verità? A raccontarla è l’interprete della fiction Nero a metà.

Claudio Amendola in crisi con Francesca Neri?

Qualche giorno fa, il settimanale Diva e Donna ha lanciato una notizia che, dopo la separazione di Totti e la Blasi, ha sconvolto ancora una volta la nazione: crisi in corso tra Claudio Amendola e Francesca Neri. Non solo, si diceva anche che l’attore avesse già lasciato la casa coniugale e fosse felice accanto ad un’altra donna. Dopo aver assistito in silenzio al chiacchiericcio, Claudio ha deciso di vuotare il sacco.

Le parole di Claudio Amendola

Raggiunto dal settimanale DiPiù Tv, Amendola è stato breve e conciso:

“Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”.

Pertanto, nessuna crisi in corso tra Claudio e Francesca. La loro relazione va avanti da circa 25 anni e, almeno per il momento, non ci sono turbolenze in vista.

L’ultima dichiarazione d’amore di Claudio a Francesca

Il legame tra Claudio e Francesca è talmente solido che ha resistito anche alla malattia che ha colpito la donna. In una recente intervista, Amendola si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore. L’attore ha dichiarato: