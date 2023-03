Belve, Claudio Amendola: "Sono stato dipendente dalla cocaina"

Ospite di Belve, Claudio Amendola ha risposto a tutte le domande di Francesca Fagnani, anche quelle più scomode. Dalla dipendenza dalla droga alla fine del suo matrimonio con la Neri: l’attore non si è fatto sconti.

Belve: Claudio Amendola a ruota libera

Claudio Amendola, ospite di Belve nella puntata di martedì 21 marzo, si è raccontato senza freni. Tra le tante cose, l’attore romano ha parlato di un periodo particolarmente buio della sua vita, quando è entrato nel tunnel della cocaina. La conduttrice Francesca Fagnani ha preso spunto da una sua dichiarazione del passato: “‘Le droghe le ho provate tutte per poter dire che fanno schifo, tranne l’eroina che mi ha sempre fatto terrore’. C’è stato un momento della sua vita in cui si è fermato un attimo prima di percepirla come una dipendenza?“.

Le parole di Claudio Amendola sulla cocaina

Amendola ha replicato:

“Ero dipendente dalla cocaina. Sono uscito dalla dipendenza perché c’è sempre stato qualcosa di più importante e sono sempre stati i figli. (…) Quando ti rendi conto di essere in una situazione in cui dovevi essere lucido ma non lo eri”.

Claudio ha ammesso di essere riuscito a mettere un punto alla dipendenza grazie all’amore per i figli. Però, ci ha tenuto a sottolineare che in quel periodo ha davvero toccato il fondo.

La fine del matrimonio con Francesca Neri

Nel corso dell’intervista a Belve, Amendola ha parlato anche della fine del matrimonio con Francesca Neri, durato ben 25 anni. Ha ammesso: