Claudio Amendola: i guadagni e lo sfogo sulle tasse

Claudio Amendola ha parlato dei suoi guadagni dell’ultimo anno e si è lasciato andare ad uno sfogo sulle tasse. Ha incassato 3 miliardi, ma la metà li ha pagati di tasse.

Intervistato da Il Messaggero, Claudio Amendola ha confessato di aver guadagnato parecchio nell’ultimo anno, circa di 3 miliardi. Eppure, non può dirsi del tutto soddisfatto perché più della metà li ha dovuti ridare indietro sotto forma di tasse. Ha dichiarato:

“Se in un anno ho guadagnato tre miliardi, più della metà li ho versati felicemente in tasse. Quello che volevo dire è che io guadagno e pago tutto a mio nome. Tanta gente molto più ricca di me lavora facendo intestare a tante società. E così a volte mi è sembrato strano e ‘simpatico’ pagare più tasse di certa gente che viaggia su altri livelli”.

Nei confronti della sua amata Roma, Claudio è ormai disilluso. Ha dichiarato:

“Non ho più alcuna voglia di parlare di tutto quello che non va a Roma: è un tema vecchio che sembra non avere soluzione. Oggi, però, bisogna dire che le responsabilità di tutto quello che non va in città sono sicuramente da dividere al cinquanta per cento con chi ci vive. Non ne posso più di sentire quelli che si lamentano del traffico mentre parcheggiano in doppia fila. Basta”.