Gaza, evacuata SciencesPo Paris: "spazzati i nostri messaggi di pace"

Parigi, 3 mag. (askanews) – La storica facoltà di Scienze Politiche a Parigi, Sciences Po Paris, è stata evacuata dalle forze dell’ordine questa mattina da alcune decine di di attivisti filo palestinesi che avevano occupato l’edificio giovedì 2 maggio chiedendo che l’università tagliasse i rapporti con finanziatori e atenei israeliani. Altre università francesi vedono dimostrazioni contro l’offensiva israeliana a Gaza. “La polizia ha spazzato via i nostri sogni di pace” dice ai giornalisti uno studente, Hicham, iscritto al master in Diritti dell’uomo e progetti umanitari, mentre un’altra, che non ha voluto dare il suo nome, annuncia che dieci persone sono entrate in sciopero della fame.