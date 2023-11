Micol Olivieri in lacrime per le offese degli hater: "Vivete di pregiudizi"

Micol Olivieri in lacrime per le offese degli hater: "Vivete di pregiudizi"

Micol Olivieri ha condiviso uno sfogo dal sapore amaro. L’ex attrice è stata pesantemente insultata dagli hater e ha mostrato ai seguaci le brutte parole che, ormai da anni, le rivolgono quotidianamente.

Micol Olivieri in lacrime per le offese degli hater

Sono lontani i tempi in cui Micol Olivieri vestiva i panni di Alice ne I Cesaroni. Oggi non è più un’attrice, ma un’influencer contenta del suo lavoro. Non solo, è anche una bravissima mamma e una moglie. Eppure, gli hater hanno qualcosa da dire anche sul suo conto. Nelle ultime ore, Micol ha commesso un errore che non faceva più da tempo: leggere le offese che alcune zucche vuote le rivolgono quotidianamente. E’ finita in lacrime e si è sfogata con i seguaci.

Lo sfogo di Micol Olivieri

Micol ha preparato un video in cui si leggono molti commenti al vetriolo degli hater. La Olivieri ha dichiarato:

“Stamattina ho fatto quello che non faccio mai e ho cliccato sui commenti di un articolo sul web che mi riguardava e sono caduta. Mi sono resa conto di essere totalmente satura della cattiveria della gente. Sono tantissimi anni che ricevo cattiverie perché ho iniziato che ero adolescente e spesso stata bersaglio della cattiveria della gente. Basta. Non sono più disposta ad accettare commenti sul mio aspetto fisico. Tutto questo perché? Perché il mio viso non piace a qualcuno”.

Micol è più forte degli hater ed è da prendere come esempio

Le offese che Micol riceve dagli hater riguardano tutte il suo aspetto fisico. E’ una bellissima donna, con due gravidanze alle spalle, si prende cura di sé e si mostra ai fan com’è, senza troppi filtri. Quindi, perché tanta cattiveria? La Olivieri ha concluso: