Micol Olivieri, la frecciatina a Sophie Codegoni: "Qualcosa non quadra"

Micol Olivieri nei giorni scorsi si era espresso in merito all’inaspettata e improvvisa rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e, nelle ultime ore, ha commentato la notizia della partecipazione di Sophie a Verissimo.

Sophie Codegoni a Verissimo

Sophie Codegoni ha detto addio a Alessandro Basciano e ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti a Verissimo. Sulla questione è intervenuta Micol Olivier, che ha affermato: “Alcune loro fan erano venute da me a difenderli e ci sta che lo facciano. Queste persone oggi mi hanno mandato il post di lei a Verissimo e mi hanno chiesto scusa. Quello che è successo lo sanno solo loro. Ci sono cose che dovrebbero rimanere private, ma quando scegli di fare un percorso pubblico succede questo. Il rischio è che si perda un po’ di credibilità. Penso che un chiarimento si poteva fare con delle stories qui. No invece, bisogna fare la diretta televisiva a Verissimo in televisione. C’è qualcosa che mi stona”, ha affermato.

Nei giorni scorsi l’ex attrice de I Cesaroni aveva anche scagliato una frecciatina alla coppia affermando che ora i due sarebbero alla ricerca di riservatezza mentre, in passato, non hanno mancato di raccontare i dettagli e i retroscena della loro vita privata attraverso i social.