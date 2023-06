Alessia Marcuzzi, spunta un like contro Francesca Fagnani: "Non è adatta"

Qualche giorno fa è andato in scena il concerto Italia Loves Romagna, serata benefica in favore della popolazione dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione. Dopo la manifestazione è spuntato un like di Alessia Marcuzzi contro Francesca Fagnani.

Italia Loves Romagna, il concerto in sostegno della popolazione dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione, è stato presentato da Amadeus, Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani. La serata ha registrato ascolti pazzeschi, con picchi di share oltre il 30%. Nelle ultime ore, però, è spuntato uno strano like social della Pinella contro la collega di Belve.

Il post che è piaciuto ad Alessia Marcuzzi

Il post social a cui Alessia ha piazzato un bel like recita:

“La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. La Marcuzzi invece ha l’entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessaria. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco”.

L’utente non ha apprezzato il modo di condurre di Francesca, mentre ha elogiato quello di Alessia. La Pinella, ovviamente, è stata contenta del complimento, ma così facendo ha affossato la collega di Belve.

Alessia e Francesca: è successo qualcosa dietro le quinte?

A questo punto, la domanda sorge spontanea: tra Alessia e Francesca è successo qualcosa dietro le quinte? Al momento non possiamo saperlo, visto che né la Fagnani e né tantomeno la Marcuzzi hanno commentato lo strano like social.