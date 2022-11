Alessia Marcuzzi: “L’ex marito intende riconquistarla”

Secondo indiscrezioni Paolo Calabresi Marconi, ex marito di Alessia Marcuzzi, sarebbe ancora innamorato di lei.

Quella tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi è un’altra delle coppie storiche che sono esplose nel corso del 2022 ma, secondo indiscrezioni, l’imprenditore sarebbe ancora intenzionato a stare insieme alla conduttrice.

Alessia Marcuzzi: Paolo Calabresi Marconi innamorato

Secondo un rumor circolato in rete in queste ore l’imprenditore Paolo Calabresi Marconi non si sarebbe arreso alla fine della sua unione con Alessia Marcuzzi e intenderebbe riconquistarla.

I due, dopo insistenti voci in merito a una crisi, hanno annunciato il loro addio alcune settimane fa. Al momento non è dato sapere quali siano i motivi che li hanno condotti a lasciarsi e la conduttrice, sui social, continua a postare i retroscena della sua quotidianità senza fornire spiegazioni ai fan in merito alla vicenda. In passato lei stessa non aveva negato che col marito ci fossero stati alti e bassi.

“Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La nostra famiglia continuerà ad esistere.

I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”, aveva annunciato la conduttrice dopo aver trascorso le vacanze estive proprio in compagnia di Marconi, con cui era convolata a nozze 2014. I due abitavano a Roma insieme ai due figli avuti da Alessia Marcuzzi durante le sue precedenti relazioni, Mia Facchinetti e Tommaso Inzaghi.

Secondo Chi l’imprenditore avrebbe numerose pretendenti ma il suo cuore batterebbe ancora per la conduttrice e showgirl e in tanti si chiedono se, prima o poi, riuscirà a riconquistarla.

Al momento sulla questione tutto tace e ai fan non resta che attendere ulteriori notizie da parte dei due diretti interessati.