Dopo la paparazzata di Belen Rodriguez in compagnia di un altro uomo, Stefano De Martino è tornato attivo sui social. Il conduttore napoletano ha postato una foto che sembra dire tante cose.

Stefano De Martino torna sui social dopo la foto di Belen con un altro

Ormai è chiaro: Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati ancora una volta. La showgirl argentina è stata pizzicata con un altro uomo e loro due non si mostrano più insieme sui social da settimane. Come se non bastasse, entrambi si sono tolti la fede. Dopo l’uscita del servizio che la immortala con il presunto nuovo fidanzato, Belenita avrebbe addirittura lasciato la sua casa per trasferirsi in albergo. In tutto ciò, Stefano è tornato attivo sui social con una foto ambigua.

La foto condivisa da Stefano De Martino

De Martino ha postato una Instagram Stories che ha subito catturato l’attenzione dei Fan. Stefano non si è mostrato in volto, ma ha immortalato un panorama ripreso dall’alto, precisamente dall’oblò di un aereo. Il conduttore napoletano non ha aggiunto nessuna didascalia o emoticons.

Stefano De Martino “vola alto”

Cosa avrà voluto dire Stefano ai fan? Non ha fatto parola delle foto di Belen con un altro e, molto probabilmente, non ne parlerà neanche in futuro. Da sempre De Martino è riservatissimo, per cui non ci sono speranze. Possiamo solo ipotizzare che, nel marasma del gossip, lui stia volando alto.