Belen Rodriguez, nuovo amore dopo Stefano De Martino? La segnalazione

Belen Rodriguez ha un nuovo amore? La chiacchierata storia tra la showgirl e Stefano De Martino continua ad appassionare il pubblico. Da tempo si rincorrono voci su una presunta crisi tra i due. Alla presentazione dei palinsesti Rai, Stefano De Martino è apparso senza la fede al dito e dopo poco in un video su Instagram i follower si sono accorti che anche Belen si è tolta la fede. Il gesto ha fatto subito scattare l’allarme. In seguito, però, Stefano De Martino ha pubblicato su Instagram uno scatto che avrebbe rassicurato i fan, alla guida di un’auto d’epoca azzurra, accanto ad una donna che sembra proprio Belen. L’ex ballerino avrebbe voluto scacciare via i gossip che parlano di crisi, ma in tanti non ci hanno creduto. Ora è arrivata anche una segnalazione a Deianira Marzano.

Belen Rodriguez, la segnalazione: mano nella mano con un imprenditore

Belen Rodriguez ha già voltato pagina? Il cuore della showgirl argentina potrebbe essere stato occupato da un imprenditore bergamasco, almeno secondo una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano. “Lei si trovava in montagna con questo imprenditore bergamasco. Secondo te se ne andava in un resort di lusso cioè il San Luis a Murano posto ultra romantico dove vanno le coppiette da sola?” si legge nella segnalazione. Belen avrebbe trascorso il weekend con un uomo. “Guarda caso è tornata da Ponza, due giorni a Milano si è tolta la fede ed è partita, sono due settimane che non si separa da questo, è tornata solo mercoledì scorso a casa sua“ ha fatto sapere l’utente che ha inviato la segnalazione, secondo la quale Stefano De Martino si sarebbe tolto la fede dopo aver scoperto il tradimento di Belen. L’esperta di gossip ha precisato che la segnalazione è arrivata due settimane fa, ma che deve essere presa con le pinze, anche se l’utente ha una prova. Si tratta di un video in cui Belen stringe la mano dell’uomo misterioso. Secondo altre indiscrezioni, il nuovo fidanzato di Belen si chiamerebbe Elio, un uomo molto affascinante e di bell’aspetto.