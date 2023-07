Belen Rodriguez: il tenero messaggio per il secondo compleanno della figlia Luna Marì

Il 12 luglio 2023 la piccola Luna Marì ha compiuto 2 anni e in queste ore sua mamma, la showgirl Belen Rodriguez, le ha dedicato un tenero messaggio via social.

Luna Marì: la dedica di Belen Rodriguez

Luna Marì ha compiuto 2 anni e, dopo il messaggio di Antonino Spinalbese, anche Belen ha deciso di fare una tenera dedica alla sua bambina. Sui social la showgirl ha postato una foto degli occhi azzurri di sua figlia e ha scritto: “Auguri al mio sole di Luna. Quanto te amo”.

Luna Marì è la figlia che la showgirl ha avuto insieme all’hair stylist Antonino Spinalbese e i due si sono separati appena 2 mesi dopo la nascita della bambina. Oggi Belen e il suo ex sono riusciti a trovare un nuovo equilibrio per il bene della bambina, e lo stesso Antonino ha più volte ammesso di ammirare Belen per il modo in cui ha cercato di trovare un nuovo accordo con lui dopo la nascita della figlia. Oggi Belen sembra aver ritrovato la serenità accanto al marito Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. In tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se i due in futuro allargheranno ulteriormente la famiglia.