Attraverso i social Belen Rodriguez ha voluto fare una tenera dedica alla sua seconda figlia, la piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez: la dedica alla figlia

Belen Rodriguez è più innamorata che mai della piccola Luna Marì e, attraverso i social, ha condiviso un tenero messaggio dedicato alla bambina, avuta il 12 luglio 2021 insieme all’ex compagno Antonino Spinalbese. “Sei la bambina più bella che io abbia mai visto!”, ha scritto nelle sue stories pubblicando una foto del volto della sua bambina.

Lei e Antonino si sono lasciati appena due mesi dopo la nascita della figlia, ma i due hanno cercato di mantenere buoni rapporti per il bene della loro bambina (rimasta a vivere con la madre dopo la separazione).

Nel frattempo Belen è tornata per la seconda volta insieme al suo ex marito, Stefano De Martino, con cui da alcuni giorni si vocifera che sia in atto in una nuova crisi. Al momento non è dato sapere se davvero i due si siano separati e la showgirl non ha rotto il silenzio in merito alla questione.

I due, dopo il loro secondo ritorno di fiamma, hanno manifestato in più occasioni l’esigenza di mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata.