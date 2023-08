Belen Rodriguez torna in tv: la showgirl argentina contattata per la conduzione di due programmi.

Dopo l’addio a Mediaset, Belen Rodriguez potrebbe nuovamente sbarcare in televisione. Secondo alcune indiscrezioni dell’ultima ora, la showgirl argentina ha ricevuto “due proposte allettanti“: torna davvero in tv o si tratta si un semplice chiacchiericcio?

Belen Rodriguez torna in tv

Da settimane, ormai, si parla dell’addio di Belen Rodriguez alla televisione di Pier Silvio Berlusconi. La showgirl argentina ha dovuto abbandonare due programmi che hanno contribuito a costruire la sua carriera: Tu Si Que Vales e Le Iene. La prossima stagione, però, potrebbe tornare in tv con un paio di format molto interessanti.

L’indiscrezione su Belen Rodriguez

Stando a quanto sostiene il settimanale Vero, Belen potrebbe sbarcare in una delle pay tv più vecchie di sempre. Stiamo parlando di Sky. La Rodriguez avrebbe ricevuto “due proposte allettanti“, che dovrebbero vederla nei panni di conduttrice.

Belen sbarca su Sky con due programmi

Al momento, è bene sottolinearlo, non abbiamo alcuna certezza che Belen stia preparando il suo ritorno in tv su Sky. Si tratta solo di voci di corridoio e non ci sono dettagli neanche sui due programmi “allettanti“. In attesa di qualche conferma, la Rodriguez continua a godersi la sua estate in compagnia della famiglia, dei due figli e del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni.