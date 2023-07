Belen Rodriguez ha condiviso un post su Instagram che i follower hanno interpretato come una frecciata a Stefano De Martino. Il mistero della loro separazione continua.

Belen Rodriguez, frecciata a Stefano De Martino: “Io lo sapevo già”

Belen Rodriguez ha condiviso un post su Instagram che è stato interpretato come una frecciata a Stefano De Martino. La showgirl argentina ha pubblicato una serie di scatti in cui ha dipinto il ritratto di una donna, che sembra essere lei stessa, poi altri mentre sorride divertita su un quod. “E io lo sapevo già……. Tu sorridi sempre” ha scritto Belen. I fan hanno subito interpretato il messaggio come una frecciata per Stefano De Martino, anche per via dell’hashtag scelto dalla showgirl, ovvero #ilsestosensodelledonne. Sembrerebbe essere un riferimento alle voci sui presunti tradimenti di Stefano. I fan hanno addirittura notato la targa del quod, con la scritta “ex“. “La targa è un messaggio subliminale?” ha scritto un utente. “La targa è fantastica” ha scritto un altro utente.

Belen Rodriguez, i fan commentano la frecciata

Sotto il post sono subito apparsi moltissimi commenti sulla situazione, che ha subito attirato tutti i follower. “Il nostro sesto senso…non si può spiegare…ma non sbaglia mai” ha scritto un utente. “Il caro Stefano che si spaccia per chierichetto, farà la fine che merita” ha scritto un altro utente. In molti hanno consigliato a Belen di lasciar andare una volta per tutte e di continuare a sorridere. “Allora è vero che Stefano ti ha tradita? Se così fosse è una crociata crudele verso di te” ha aggiunto un altro utente.