Belen Rodriguez ha condiviso alcuni scatti criptici dopo l’addio a Stefano De Martino. Tra questi anche la foto di un bacio misterioso, che sta scatenando i fan.

Belen Rodriguez dopo l’addio a Stefano De Martino: gli scatti criptici

Il mistero continua. Da giorni non si parla di altro che della nuova separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tra frecciate, silenzi, battute e post o storie Instagram da decifrare. I nuovi scatti condivisi dalla showgirl argentina sono molto criptici e stanno facendo discutere, soprattutto per l’assenza di una didascalia e per la presenza di un bacio. Nel primo scatto Belen appare seduta tra cespugli e foglie, con un costume color carne, che la fa sembrare nuda. Nella seconda foto si sta scattando un selfie davanti allo specchio, indossando la famosa maschera de La Casa di Carta. Molti follower l’hanno interpretata come una frecciata a Stefano De Martino per i presunti tradimenti. La terza foto, però, è quella che sta facendo maggiormente parlare. Si tratta dello scatto di due giovani innamorati che si baciano. Una foto molto sfocata che non fa capire chi sono i protagonisti.

Belen Rodriguez dopo l’addio a Stefano De Martino: il bacio misterioso

La foto del bacio misterioso sta letteralmente facendo impazzire tutti. Nessuno sa chi sono realmente i due protagonisti dello scatto, ma secondo molti follower si tratterebbe proprio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. “Ma nella terza foto è Stefano?” hanno chiesto molti utenti. “Ma è Stefano! allora non si sono lasciati!” hanno fatto notare altri. “Mi sembrano Belen e Stefano da giovani” ha sottolineato un altro utente. Non mancano le critiche, oltre allo stupore. “Praticamente è tutta una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira” ha scritto un altro utente. Per il momento Belen Rodriguez è rimasta in silenzio.