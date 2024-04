Un missile russo distrugge il "Castello Harry Potter" a Odessa

Milano, 30 apr. (askanews) - E' salito a cinque morti, oltre a una trentina di feriti, il bilancio del bombardamento russo ieri su Odessa che ha colpito anche il palazzo chiamato dai locali "Castello di Harry Potter", andato in fiamme. Si tratta della residenza dell'ex deputato ucraino Serhiy Kivalo...

Milano, 30 apr. (askanews) – E’ salito a cinque morti, oltre a una trentina di feriti, il bilancio del bombardamento russo ieri su Odessa che ha colpito anche il palazzo chiamato dai locali “Castello di Harry Potter”, andato in fiamme. Si tratta della residenza dell’ex deputato ucraino Serhiy Kivalov, in passato in ottimi rapporti con il Cremlino, ferito nell’attacco di ieri. Il palazzo ospita la sede dell’Accademia di Giurisprudenza di Odessa. Le forze russe secondo i media ucraini hanno utilizzato almeno un missile Iskander e hanno colpito anche siti civili, abitazioni e infrastrutture energetiche.