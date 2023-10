Torna sui Social dopo settimane di silenzio Belen Rodriguez scrivendo: “Mi siete mancati tanto.” Condivide anche alcuni scatti del suo weekend in montagna con il nuovo compagno Elio Lorenzoni.

Il weekend d’amore di Belen

La showgirl condivide su Instagram alcune foto e storie del suo weekend trascorso in un bellissimo chalet in montagna. Mostra la villa con il panorama mozzafiato e regala anche un momento piccante inaspettato.

Mentre si sta inquadrando in una storia compare infatti alle sue spalle Elio, appena uscito dalla doccia, con un asciugamano che lo copre a malapena. “Ops” esclama Belen, affrettandosi a coprirlo, ma ormai è troppo tardi.

Settimane difficili per la showgirl

La lunga assenza di Belen sui Social aveva fatto preoccupare i fan. Sul suo stato di salute non si hanno notizie ufficiali, ma è indubbio che per lei sia un momento difficile. Ha disdetto all’ultimo momento la sua partecipazione alla trasmissione di Cattelan e anche Mara Venier a Domenica In le ha augurato di ritornare presto in forma.

Sicuramente sono settimane difficili per la showgirl argentina che deve metabolizzare la nuova separazione dall’ex marito Stefano De Martino oltre all’interruzione del suo rapporto di lavoro con Le Iene.